Компания обещает поддерживать запасы видеокарт на должном уровне.

Компания AMD, судя по всему, учла ошибки Nvidia, которые привели к не самому удачному запуску видеокарт серии GeForce RTX 50, и предпринимает ряд шагов с целью избежать роста цен на только что запущенную линейку Radeon RX 9070, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: AMD

Представитель AMD Фрэнк Азор отметил высокий спрос на видеокарты серии Radeon RX 9070, заверив, что компания тесно сотрудничает со своими партнёрами, особо поощряя сохранение рекомендованных цен.

Судя по всему, это означает, что AMD будет прилагать все усилия для поддержания запасов новых моделей на должном уровне, чтобы избежать даже малейшей возможности повышения стоимости из-за высокого спроса, что позволит обеспечить цены, соответствующие рекомендованным.

На этом фоне ситуация с запасами Nvidia выглядит весьма удручающей — в частности, на платформе Reddit один из пользователей опубликовал изображение, демонстрирующие скудные запасы моделей RTX 50 в одном из американских магазинов, составляющие всего 10 и 7 единиц для RTX 5070 и RTX 5090, тогда как RX 9070 и RX 9070 XT в распоряжении торговой площадки оказалось 170 и 440 штук соответственно, что говорит о плодотворной работе AMD по данному направлению.