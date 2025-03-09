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Microsoft рекомендует установить Windows 11 во избежание проблем с вредоносным ПО
Новейшая версия ОС имеет функцию, способную противостоять угрозам.

Компания Microsoft уже несколько месяцев изобретает всё новые способы, чтобы заинтересовать своих клиентов в выборе новейшей ОС Windows 11 взамен более старой Windows 10 — совсем недавно софтверный гигант обновил страницу поддержки на своём официальном сайте, описывающую меры борьбы с нежелательным или вредоносным программным обеспечением на своих ПК, пишет издание Neowin.

Источник фото: GameStar

На обновлённой странице, как и прежде, указываются рекомендации, которые позволят снизить риск появления нежелательного ПО на устройствах, в том числе необходимость установки свежих обновлений, загрузки приложений из надёжных источников, использования постоянно обновляемых антивирусных продуктов и современных браузеров, но появился и новый пункт, указывающий на наличие в Windows 11 функции Smart App Control, которая, по словам Microsoft, позволит защитить ПК от нежелательных приложений.

Издание отмечает, что для работы функции Smart App Control, использующей облачные технологии и блокирующей неподписанные приложения и потенциально вредоносное ПО, необходима чистая установка Windows 11, поэтому обычное обновление с Windows 10 не подходит.

#microsoft #windows 11
Источник: neowin.net
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