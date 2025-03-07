Информатор раскрыл некоторые характеристики новинки.

Смартфоны, обладающие экранами с большой диагональю, хоть и способны повысить комфорт в процессе чтения и при решении ряда задач, не всегда удобны с точки зрения транспортировки, поэтому некоторые пользователи предпочитают более компактные модели, что учитывают и производители мобильных устройств, выпуская смартфоны с дисплеями меньшей диагонали.

Источник фото: Gizchina

Компания Honor тоже не остаётся в стороне и работает над своей новой компактной моделью, которая, предположительно, получит название Magic7 Mini — об этом пишет издание GSMArena, ссылаясь на сообщение информатора Digital Chat Station.

Сообщается, что компактный смартфон Honor Magic7 Mini будет оснащаться 6.3-дюймовым экраном и тонким корпусом. Ожидается, что разрешение дисплея составит 1.5K. Отмечается, что окончательное название новинки ещё не известно.

К сожалению, остальные ключевые характеристики новой модели Honor в настоящее время не раскрываются. Информацией о доступности и периоде дебюта новинки издание также не располагает, но это может быть исправлено в ближайшем будущем.