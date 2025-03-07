Замена материнской платы обойдётся дороже всего.

Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra несколько дней назад, а сегодня стала известна стоимость основных комплектующих новинки, что понадобится в случае ремонта устройства, пишет издание XiaomiTime.

Источник фото: GSMArena

Наиболее дорогим компонентом Xiaomi 15 Ultra, как и у других моделей, является материнская плата — её цена для версии 12 ГБ+256 ГБ составляет 2940 юаней (405 долларов США), стоимость для варианта 16 ГБ+512 ГБ достигает 3140 юаней (433 доллара США), ценник для конфигурации 16 ГБ+1 ТБ установлен на отметке 3440 юаней (474 доллара США), а для модели с поддержкой спутниковой связи, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти обойдётся в 3540 юаней (487 долларов США).

Замена дисплея Xiaomi 15 Ultra также составляет заметную часть от стоимости смартфона — для этого потребуется 1350 юаней (186 долларов США). Также ощутимой тратой станет ремонт основной и сверхширокоугольной камер — они оценены в 930 и 530 юаней (128 и 73 доллара США) соответственно, тогда как телеобъектив стоит 210 юаней (29 долларов США).

Стоимость крышки аккумулятора составляет 270 юаней (37 долларов США), замена батареи обойдётся в 179 юаней (25 долларов США), а стоимость селфи-камеры и динамика составляет 60 юаней (8 долларов США).

Пользователям необходимо учитывать, что цены на комплектующие указываются без стоимости работ, поэтому замена того или иного компонента смартфона зачастую обойдётся дороже.