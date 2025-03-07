Новинка должна дебютировать в первой половине текущего года.

Бренд iQOO работает над несколькими новыми моделями серии Neo10, в том числе Neo10S Pro+, данными о характеристиках которого делится издание GSMArena.

iQOO Neo10 Pro. Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон iQOO Neo10S Pro+ получит 6.82-дюймовый плоский экран с разрешением 2K, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, дополненный выделенным графическим чипом, разработанным компанией Vivo, и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

Предполагается, что по ряду ключевых параметров новинка может быть схожа с моделью Neo10 Pro, имеющей 12/16 ГБ оперативной памяти, 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения, соседствующую на задней панели с 50-Мп сверхширокоугольным объективом, 16-Мп селфи-камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 6100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Ожидается, что запуск смартфона iQOO Neo10S Pro+ состоится в первой половине текущего года.