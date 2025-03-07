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GSMArena: запуск смартфона Meizu 22 состоится в апреле
Чуть позже к нему должен присоединиться Meizu 22 Pro.

Несколько часов назад в сети Интернет появилась фотография предполагаемого Meizu 22 с изменённым дизайном задней панели, расположенного рядом с моделью серии Meizu 21. Журналисты издания GSMArena подтверждают, что смартфон, представленный на изображении, действительно является не чем иным, как Meizu 22, а также сообщают о периоде его дебюта.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что запуск Meizu 22 в Китае состоится в апреле текущего года. К сожалению, данными о глобальном дебюте новинки источник в настоящее время не располагает. Позже к стандартной модели должна присоединиться и Pro-версия.

В более ранних утечках говорилось, что Meizu 22 получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, набор камер с высокими характеристиками, ряд новых функций, в том числе с использованием технологий ИИ, а также предустановленную Flyme AIOS новейшей версии.

Также предполагается, что новинка получит интеграцию с электромобилями конгломерата Geely при помощи Flyme Auto.

#meizu 22
Источник: gsmarena.com
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