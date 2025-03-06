Новинка должна дебютировать в ближайшее время.

Компания Xiaomi работает над своим новым смартфоном среднего класса Redmi Note 14S, который по ряду характеристик будет перекликаться с моделью Redmi Note 13 Pro, но получит изменённый дизайн, пишет издание WinFuture.

Сообщается, что смартфон Redmi Note 14S оснастят чипсетом MediaTek Helio G99 Ultra, снабжённым двумя производительными ядрами с тактовой частотой до 2.2 ГГц и шестью ядрами, работающими на частоте до 2.0 ГГц, с поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и 4G, тогда как более новый стандарт 5G не предусмотрен.

Новинка будет иметь AMOLED-дисплей с разрешением 2400x1080 точек и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 постоянной памяти. Питать устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, тогда как на беспроводную зарядку можно не рассчитывать.

Источник фото: WinFuture

Отличительной особенностью Redmi Note 14S станет основная камера c 200-Мп сенсором, диафрагмой f/1.4 и оптической стабилизацией изображения, дополненная 8-Мп сверхширокоугольным объективом и 2-Мп макродатчиком. На фронтальной стороне новинки в круглом вырезе экрана расположится 16-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Кроме того, на задней панели в прямоугольном модуле по соседству с камерами можно заметить светодиодную вспышку.

Redmi Note 14S будет поставляться с предустановленной ОС Android 14. Стоимость новинки в Европе, как сообщается, составит чуть менее 240 евро. Дебют новой модели ожидается в ближайшее время.