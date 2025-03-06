Новинки получили ряд улучшений.

Компания Apple обновляет свою линейку MacBook Air, выпуская версии с экранами диагональю 13 и 15 дюймов, обладающие рядом улучшений, в том числе более производительным чипсетом и улучшенной фронтальной камерой, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Новые модели Apple MacBook Air оснащаются чипом M4, который дебютировал в прошлом году в iMac и Mac mini, снабжённым 10 процессорными ядрами, а также 8 или 10 ядрами GPU (в зависимости от конфигурации). По словам производителя, новый чипсет обеспечивает рост производительности в Excel в 1.6 раза, а в iMovie и Adobe Photoshop — в 2 раза, если сравнивать с показателями моделей с чипом M1.

Новинки имеют улучшенную камеру с разрешением 12 Мп, возможностью записи видео в 1080p, а также поддержкой функции Center Stage, удерживающей объект в центре кадра, и Desk View, позволяющей одновременно снимать и пользователя, и рабочий стол.

Кроме того, новые модели поддерживают до двух внешних дисплеев с разрешением 6K и частотой обновления 60 Гц, а также выпускаются в новом светло-голубом цветовом оформлении Sky Blue, дополняющем версии в цветах Starlight, Midnight и Silver.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея чуть большей ёмкости по сравнению с предшественницей (53.8 Вт·ч вместо 52.6 Вт·ч), хотя заявленное время автономной работы осталось без изменений.

В остальном новинки схожи с моделями предшествующего поколения, обладая аналогичным дизайном, размерами, динамиками, версиями оперативной памяти и хранилища, а также клавиатурой и трекпадом.

При этом стоимость новых моделей по сравнению с предшественницами упала на 100 долларов — 13-дюймовый вариант MacBook Air стоит 999 долларов, а 15-дюймовый оценён в 1199 долларов.