При этом ряд ключевых характеристик новинки остался без изменений.

Помимо обновлённых планшетов iPad Air 11 и Air 13 с чипом M3, компания Apple также представила базовую версию iPad нового поколения, унаследовавшую от предшественника дизайн, размеры, вес, цвета, но получившую более быстрый чипсет и увеличенный объём хранилища, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Apple

Планшет Apple iPad (11-го поколения) оснащается 11-дюймовым IPS-экраном, что на 0.1 дюйма больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, но сохраняет ряд ключевых параметров дисплея, в том числе разрешение и яркость.

Ключевым улучшением является оснащение новинки чипсетом Apple A16, пришедшим на смену A14 Bionic, которым была оснащена модель 2022 года выпуска, и получившим 5 ядер CPU, 4 ядра GPU и 16-ядерный NPU. По данным Apple, новая модель быстрее своей предшественницы в среднем на 30 %.

Расширились и доступные объёмы хранилища — если iPad (10-го поколения) предлагался в конфигурациях 64 или 256 ГБ, то новинка доступна в вариантах 128, 256 или 512 ГБ.

Набор камер, представленных двумя 12-Мп сенсорами на задней и фронтальной панелях, остался прежним, но добавилась поддержка Smart HDR 4. При этом новинка лишилась физического слота для сим-карты, ограничившись eSIM.

Кроме того, устройство оснащается стереодинамиками, смарт-разъёмом, поддерживает Bluetooth 5.3 и Apple Pencil (1-го поколения). Новинка доступна в следующих цветовых оформлениях — жёлтом, голубом, розовом и серебристом.

Стоимость Apple iPad (11-го поколения) стартует от 349 долларов США за базовую версию с накопителем на 128 ГБ — столько же стоила модель предшествующего поколения с 64 ГБ. Вариант с хранилищем объёмом 256 ГБ оценён в 449 долларов США, а конфигурация 512 ГБ стоит 649 долларов США. Соответствующие версии с поддержкой сотовой связи обойдутся в 499, 599 и 799 долларов США соответственно. В продажу новинка поступает 12 марта текущего года.