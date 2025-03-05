Остальные ключевые характеристики новинок остались без изменений.

Компания Apple представила новые версии своих планшетов iPad Air с 11-дюймовым и 13-дюймовым экранами, единственным значимым улучшением которых стала более новая SoC, пишет издание GSMArena.

Планшеты iPad Air 11 (2025) и Air 13 (2025) оснащаются чипсетом Apple M3, снабжённым 8 процессорными ядрами, 9 ядрами GPU и 16-ядерным NPU, который пришёл на смену SoC Apple M2 в моделях предшествующего поколения, дебютировавших в прошлом году. Как утверждает Apple, новинки обладают вдвое большим быстродействием по сравнению с моделями 2022 года выпуска, оснащёнными SoC M1.

На этом заметные улучшения заканчиваются — обе новинки сохраняют 8 ГБ оперативной памяти, что является минимальным требованием для Apple Intelligence, пару 12-Мп камер, экраны с аналогичными предшественникам характеристиками, в том числе частотой обновления 60 Гц, разъём USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и Touch ID внутри кнопки питания.

Цветовые оформления новых моделей также остались прежними — на выбор покупателю предлагаются версии в цветах Space Gray, Purple, Blue и Starlight.

Дополнительно можно приобрести улучшенную клавиатуру Magic Keyboard, получившую увеличенный трекпад и ряд функциональных клавиш.

Источник фото: GSMArena

Стоимость iPad Air 11 (2025) с поддержкой только стандарта Wi-Fi и накопителем объёмом 128 ГБ составляет 599 долларов/699 евро, тогда как вариант с LTE стоит 749 долларов/869 евро. Цена iPad Air 13 (2025) установлена на отметке 799 долларов/949 евро за конфигурацию с Wi-Fi и хранилищем на 128 ГБ, в то время как LTE-версия оценена в 949 долларов/1119 евро. Предварительные заказы уже открыты, а в продажу новинки поступают 12 марта текущего года.

Ценник обновлённой клавиатуры Magic Keyboard составляет 269 долларов/329 евро для iPad Air 11 (2025) и 319 долларов/349 евро для iPad Air 13 (2025).