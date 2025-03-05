Стоимость стартует от 165 долларов.

Компания Infinix представила свою новую серию смартфонов Note 50, включающую в себя стандартную модель и Pro-версию. Новинки получили обновлённый дизайн и более ёмкие батареи по сравнению с предшественницами, хоть и ограничиваются поддержкой стандарта LTE, пишет издание GSMArena.

Смартфоны Infinix Note 50 и Note 50 Pro оснащаются 6.78-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, а также SoC MediaTek Helio G100.

Обе новинки имеют 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения на задней панели. Дополнительно Note 50 снабжается 2-Мп датчиком глубины совместно с сенсором светочувствительности, тогда как Note 50 Pro оснащается 8-Мп сверхширокоугольным модулем и датчиком мерцания. Селфи-камера стандартной модели представлена 13-Мп сенсором, в то время как Pro-версии — 32-Мп датчиком.

Infinix Note 50

Питание обеих новинок обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5200 мА·ч. Note 50 поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, а Note 50 Pro — 90 Вт. Также обе модели имеют магнитную зарядку, схожую с MagSafe, мощностью 10 Вт.

Кроме того, оба устройства обладают сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, модулем NFC, FM-радио и защитой от пыли и влаги с рейтингом IP64. Новинки поставляются с предустановленной XOS 15 на базе Android 15.

Infinix Note 50 Pro

Источник фото: GSMArena

Note 50 предлагается в красном, зелёном, сером и золотистом цветовых оформлениях, тогда как Note 50 Pro представлен в серебристом, сером, золотистом и фиолетовом цветах.

Стоимость Note 50 в Индонезии начинается от 2 699 000 индонезийских рупий (165 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, тогда как цена Note 50 Pro стартует от 2 999 000 индонезийских рупий (182 доллара США) за базовую конфигурацию 8 ГБ+256 ГБ.