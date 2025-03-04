Производитель отказался от ценников, рекомендованных Nvidia.

Запуск серии игровых видеокарт GeForce RTX 50 был сопряжён с целым рядом проблем, в том числе с недостаточными первоначальными запасами новинок на фоне высокого спроса, что спровоцировало рост цен на новые модели.

Хотя Nvidia установила рекомендованные розничные цены на свои новые видеоадаптеры, реальные ценники новинок зачастую гораздо выше, а некоторые партнёры компании не способствуют снижению стоимости и даже повышают её спустя всего несколько дней после запуска новинок — в частности, именно так и поступила MSI, пишет издание NotebookCheck.

Сообщается, что цены игровых видеокарт GeForce RTX 5070 Ti на официальном сайте MSI заметно выросли всего через несколько дней после дебюта — например, стоимость модели RTX 5070 Ti 16G Shadow 3X, ранее предлагавшейся с рекомендованным ценником, составляющим 750 долларов, увеличилась до 820 долларов.

Источник фото: NotebookCheck/MSI

Неприятные изменения коснулись и других позиций GeForce RTX 5070 Ti на сайте MSI, в связи с чем покупатели будут вынуждены переплачивать как минимум 70-80 долларов.

В настоящее время причины, которые побудили MSI повысить ценники, неизвестны, но отсутствие объяснений со стороны компании на фоне роста цен ещё больше обескураживает потенциальных клиентов производителя.

Кроме того, уже через несколько дней в продажу поступят видеокарты серии Radeon RX 9070, которые, судя по официальным тестам, выглядят более привлекательно с точки зрения соотношения цены и производительности, поэтому AMD и её партнёрам осталось лишь принять во внимание ошибки Nvidia и не повторить их.