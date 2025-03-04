Windows 10 отвоевала былые позиции.

Операционная система Windows 10, несмотря на свой почтенный возраст, вновь возглавила список наиболее популярных ОС среди геймеров — об этом свидетельствует свежий отчёт крупного игрового сервиса Steam за февраль 2025 года, пишет издание Neowin.

Источник фото: PC World/Microsoft

Согласно опубликованному отчёту, в феврале текущего года доля Windows 10 на игровых ПК и ноутбуках составила 53.34% — всего за месяц ОС набрала 10.47%. Более новая Windows 11, лидировавшая в январе, опустилась на вторую строчку, имея в своём активе 44.1% и потеряв в феврале 9.36% клиентской базы. Интересно, что небольшой процент геймеров продолжает использовать Windows 7, которая долгие годы официально не поддерживается — на её долю приходится 0.1%.

Наиболее популярным дистрибутивом Linux в феврале, как и месяцем ранее, был Arch Linux с показателем 0.14%, вторую позицию занял Linux Mint 22.1 (0.07%), а на третьей расположился Ubuntu Core 22 (0.06%).

Пользователи macOS в прошлом месяце отдали наибольшее предпочтение версии 15.3.0 (0.23%), второе место заняла macOS 15.2.0 (0.13%), а третье — macOS 15.3.1 (0.11%).

В целом, подавляющее большинство геймеров используют ОС Windows — на их долю приходится 97.58%, а рост по сравнению с январём составил 1.03%. Вторую позицию по популярности занимает Linux (1.45%), а третье место остаётся за macOS (0.97%).