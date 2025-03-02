На втором месте располагается Microsoft Edge.

Google Chrome доминирует на рынке десктопных браузеров, заметно опережая своих ближайших соперников — это следует из свежего отчёта сервиса Statcounter за февраль 2025 года, пишет издание Neowin.

Источник фото: PC World/Google

По данным Statcounter, в феврале текущего года доля Chrome на рынке десктопных браузеров составила 66.55%. Хотя приложение от Google и утратило за месяц 0.21% своих приверженцев, потеря крайне незначительна, учитывая, что ближайший преследователь, Microsoft Edge, находящийся на второй позиции, имеет заметно меньшую долю, составляющую 13.9%, и прирост клиентской базы за месяц всего 0.11%.

На третьем месте располагается Apple Safari с показателем 8.65% (-0.19 %), четвёртую строчку занимает Mozilla Firefox, имея долю 6.36% (+0.1%), а на пятом месте разместился браузер Opera, установленный на 2.91% ПК и потерявший за месяц 0.01%.

Источник фото: Neowin/Statcounter

Как видно, серьёзных соперников у Google Chrome в настоящее время нет, хотя разработчики конкурирующих браузеров пытаются увеличить свою клиентскую базу — Microsoft использует для этого ухищрения и рекламные баннеры, Mozilla объявляет о сохранении поддержки стандарта Manifest V2 на фоне перехода ряда других браузеров на Manifest V3, что обеспечит дальнейшую поддержку для таких расширений, как uBlock Origin, а разработчики Opera представляют новую версию Air, ориентированную на поддержание хорошего самочувствия.