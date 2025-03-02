Windows 11 постепенно отвоёвывает позиции.

Уже через несколько месяцев бесплатная официальная поддержка Windows 10 подойдёт к концу, но позиции данной ОС по-прежнему остаются крепкими, что отражено в свежем отчёте сервиса Statcounter, пишет издание Neowin.

Источник фото: PC World/Microsoft

На графике, опубликованном сервисом Statcounter и отражающем данные за февраль текущего года, указано, что доля пользователей Windows 10 по всему миру составляет 58.83%, что на 1.5% меньше по сравнению с показателями января. Операционная система Windows 11 находится на втором месте по популярности, занимая 38% и за месяц набрав 1.35%, тогда как за год рост составил 9.84%.

Интересно, что в некоторых странах Windows 11 обошла Windows 10 по доле клиентов Microsoft, её использующих — в Великобритании более новая ОС установлена на 50.41% ПК и ноутбуков, тогда как более старая пользуется популярностью у 48.18% пользователей.

Остались и те, кто не собирается изменять уже проверенным вариантам — на долю Windows 7 приходится 2.3%, Windows 8.1 имеет 0.31%, а Windows XP занимает 0.29%.

Источник фото: Neowin/Statcounter

Бесплатная поддержка Windows 10 закончится в октябре текущего года, после чего пользователям придётся перейти на Windows 11 или отдать дополнительные средства для того, чтобы иметь возможность получать обновления безопасности из официального источника в течение последующих двенадцати месяцев.