Запуск новинок ожидается в марте.

Всё больше производителей смартфонов намерены интегрировать языковую ИИ-модель DeepSeek R1, разработанную китайской компанией DeepSeek, в свои устройства — по данным издания GSMArena, бренд Infinix тоже не остаётся в стороне.

Infinix Note 40 Pro+. Источник фото: GSMArena

Сообщается, что предстоящая серия смартфонов Infinix Note 50, запуск которой ожидается 3 марта, получит интеграцию с DeepSeek R1 путём встраивания языковой ИИ-модели в собственный голосовой помощник Folax.

Отмечается, что в процессе тестирования виртуальный помощник Folax показал себя с лучшей стороны, справляясь с возложенными на него задачами, в частности поиском и голосовыми командами, с заметно возросшей скоростью в части понимания запросов от пользователей.

Владельцы смартфонов серии Note 50 смогут получить доступ к виртуальному ассистенту с интегрированной ИИ-моделью DeepSeek R1 при помощи голосовой команды или путём нажатия на кнопку питания мобильного устройства.

Ожидается, что производитель опубликует детали относительно данного нововведения 26 февраля текущего года, то есть за несколько дней до запуска линейки Note 50.