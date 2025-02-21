Трудности с покупкой новинок заставили компанию действовать более решительно.

Потенциальные покупатели видеокарт серии GeForce RTX 50 продолжают испытывать трудности с приобретением моделей новой линейки, поэтому Nvidia пришлось разработать новую программу, которая должна помочь в данной ситуации, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Neowin

Видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080, дебютировавшие несколько недель назад, до сих пор находятся в дефиците, а магазины отчитываются о том, что в продаже новинки найти достаточно трудно, а по рекомендованной цене — и вовсе практическим невозможно.

Именно поэтому Nvidia заявила о начале действия специальной программы Verified Priority Access, которая поможет избранным пользователям приобрести желаемую модель. Чтобы принять участие в данной программе, пользователю необходимо иметь учётную запись на сайте Nvidia, созданную не позже 30 января текущего года, а также заполнить специальную форму, после чего производитель через некоторое время уведомит клиента, как именно приобрести GeForce RTX 5090 или RTX 5080 на официальном сайте компании.

К сожалению, в настоящее время программа действует только на территории США, что является достаточно странным решением, учитывая популярность игровых видеокарт Nvidia в других регионах.