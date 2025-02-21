Детали проблем в настоящее время не раскрываются.

Несколько часов назад целый ряд пользователей столкнулся с проблемами при просмотре видеороликов на популярной видеоплатформе YouTube, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что пользователи жалуются на невозможность просмотра видеороликов на YouTube из-за появления ошибок «Видео недоступно» или «Этот контент недоступен, попробуйте позже». В некоторых сообщениях пользователей отмечается, что такое поведение наблюдается даже в том случае, когда не используются блокировщики рекламы или иные дополнительные инструменты. Переключение на другие браузеры тоже не помогает.

Сотрудники YouTube быстро отреагировали на сообщения от своих клиентов, заявив, что уже работают над устранением возникших проблем, порекомендовав пользователям писать о неполадках, которые ещё не были выявлены.

К сожалению, в компании не объяснили причин, которые негативно повлияли на работу платформы YouTube, а сайт Downdetector лишь указывает на то, что в работе видеосервиса произошёл сбой. В настоящее время неизвестно, каков процент пользователей YouTube оказался в числе пострадавших.