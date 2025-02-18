Новинка поступит в продажу 25 февраля.

Смартфон Vivo V50, представленный несколько часов назад, унаследовал ряд характеристик от модели предшествующего поколения, V40, но получил современный дизайн и более ёмкую батарею, пишет издание GSMArena.

Новинка оснащается 6.77-дюймовой OLED-панелью с четырьмя изгибами, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Дисплей прикрыт защитным стеклом Diamond Shield Glass, которое, по словам производителя, обеспечивает повышенную устойчивость к падениям по сравнению с предшественником.

Новая модель сохранила чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, до 12 Гб оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Слот расширения по-прежнему отсутствует.

Новинка оснащается тремя 50-Мп модулями с оптикой Zeiss, включая основную камеру с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и оптической стабилизацией изображения, дополненную сверхширокоугольным объективом с автофокусом на задней панели, а также селфи-камеру на фронтальной панели.

Источник фото: GSMArena

Обеспечивает бесперебойное питание устройства аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Новинка имеет оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и защиту от воды и пыли с рейтингом IP68/IP69.

Модель поставляется с предустановленной Funtouch OS 15 на базе Android 15. Производитель обещает выпустить для смартфона ещё три обновления ОС и обеспечивать апдейтами безопасности в течение последующих четырёх лет. Новинка представлена в следующих цветовых оформлениях — Rose Red, Starry Night и Titanium Grey.

Стоимость Vivo V50 в индийской рознице составляет 34 999 рупий (403 доллара США) за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, тогда как топовый вариант 12 ГБ+512 ГБ оценён в 40 999 рупий (472 доллара США). В продажу новинка поступит 25 февраля текущего года.