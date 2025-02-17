Запуск новинки ожидается в следующем году.

Слухи о предстоящем складном смартфоне Apple продолжают появляться в сети Интернет — свежая утечка от информатора Digital Chat Station раскрывает характеристики внешнего и внутреннего экранов будущей новинки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что в настоящее время Apple тестирует прототип складного смартфона, оснащённый 5.49-дюймовым внешним дисплеем и 7.74-дюймовым внутренним. Если представленные характеристики сохранятся, предстоящий складной смартфон от Apple может стать одной из самых компактных моделей в своей категории за последние несколько лет, учитывая, что конкурирующие Samsung Galaxy Z Fold6 и Google Pixel 9 Pro Fold имеют внешние экраны диагональю 6.3 дюйма и внутренние 7.6- и 8.0-дюймовые дисплеи соответственно.

Кроме того, данная утечка подтверждает, что предстоящий складной смартфон Apple будет представлен в форме «книжки». В настоящее время предполагается, что новинка выйдет в следующем году, хотя неизвестно, смогла ли Apple справиться с обеспечением долговечности конструкции устройства и отсутствием видимых складок, или же для этого потребуется больше времени.