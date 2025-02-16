Пользователям необходимо установить новую версию BIOS.

Компания Microsoft постепенно решает проблемы, которые ранее вынудили софтверного гиганта установить временную блокировку обновления Windows 11 до новейшей версии 24H2 на некоторых устройствах — в частности, совсем недавно был выпущен апдейт, устраняющий баг с AutoHDR, а сейчас был решён вопрос с неполадками на некоторых устройствах Asus, пишет издание Neowin.

Источник фото: GameStar

Как сообщает Microsoft на своём сайте, проблема с неработоспособностью ноутбуков X415KA и X515KA производства Asus в Windows 11 24H2, обнаруженная в прошлом году, была решена благодаря выпуску апдейта BIOS от производителя, поэтому пользователям, желающим обновиться до новейшей версии ОС, необходимо установить апдейт BIOS, чтобы блокировка была снята.

Отмечается, что апдейт BIOS относится к категории критических и доступен через Центр обновления Windows. После его установки необходимо будет подождать некоторое время, чтобы блокировка с обновления Windows 11 24H2 была снята.

Если же этого не произошло, то можно предположить, что устройство имеет дополнительные проблемы, которые не позволяют обновиться в настоящее время, поэтому стоит проверить, все ли текущие апдейты были установлены и запастись терпением.