Новинка может выйти в конце первой половины 2025 года.

Несколько дней назад в сети Интернет появилась информация о загадочной видеокарте серии Radeon RX 9000 с архитектурой RDNA 4, оснащённой 32 ГБ видеопамяти, а сегодня информатор платформы Chiphell раскрыл больше данных о будущей новинке, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Cowcotland

По данным информатора, видеоадаптер с 32 ГБ видеопамяти будет представлен как Radeon RX 9070 XTX, тем самым дополнив пустующее место в новой линейке видеокарт. Название новинки явно указывает на её игровую принадлежность, что опровергает недавние слухи о позиционировании модели в качестве продукта для центров обработки данных.

С учётом того, что разогнанные версии Radeon RX 9070 XT требуют блок питания мощностью как минимум 900 Вт, Radeon RX 9070 XTX может выдвинуть аналогичные требования. В настоящее время неизвестно, будет ли новинка оснащаться графическим процессором Navi 48 с характеристиками, подобными RX 9070 XT, или же AMD решит дополнить видеобуфер объёмом 32 ГБ GPU с расширенными возможностями.

Стоимость новой модели к настоящему моменту не раскрывается, но в том случае, если по производительности Radeon RX 9070 XTX будет примерно соответствовать GeForce RTX 5080, цена около 900-1000 долларов кажется вполне правдоподобной.

Ожидается, что AMD официально представит новую модель в конце первой половины текущего года, хотя представитель компании пока утверждает, что запуск модели с 32 ГБ видеопамяти не планируется, что кажется обычной практикой в отношении ещё не выпущенных продуктов, информацию о которых стоит попридержать.