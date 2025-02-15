Для работы видеокарты требуется БП как минимум на 900 Вт.

Компания AMD представит свою новую линейку игровых видеокарт Radeon RX 9070 только через несколько дней, но один из пользователей уже опубликовал упаковку одной из предстоящих новинок, раскрыв ряд её характеристик, пишет издание NotebookCheck.

Radeon RX 9070 XT Red Devil. Источник фото: PowerColor

Как видно на изображении, модель Radeon RX 9070 XT основана на архитектуре RDNA 4 и оснащается 64 вычислительными блоками. Также можно заметить высокие требования к блоку питания — для работы видеокарты требуется как минимум 900 Вт мощности, что на 100 Вт больше по сравнению с топовой моделью предшествующего поколения, Radeon RX 7900 XTX, обладающей 96 вычислительными блоками.

Источник фото: NotebookCheck/GawroskiT/X

Конечно, Radeon RX 9070 XT Red Devil от PowerColor, упаковка которой и представлена на изображении, является разогнанной версией, поэтому для стандартных моделей требования будут чуть пониже, что и подтвердил представитель AMD Фрэнк Азор, сообщив, что на старте продаж в ассортименте будут представлены и видеоадаптеры, которые будут выдвигать меньшие требования к мощности блока питания, добавив, что для целого ряда моделей будет использоваться 8-контактный разъём питания, поэтому проблем быть не должно.

Чуть ранее AMD подтвердила, что официальная презентация серии игровых видеокарт Radeon RX 9070 состоится 28 февраля.