Пользователи оценили работу One UI 7 на бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A15

Ожидаемый владельцами мобильных смартфонов Samsung релиз стабильной версии One UI 7, судя по недавней утечке, вновь задерживается, но некоторые пользователи уже смогли изучить некоторые возможности обновления — в частности, на платформе Reddit появилось несколько сообщений о том, что через программу Remote Test Lab можно оценить работу One UI 7 на смартфоне Galaxy A15, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Пользователи, которым удалось оценить One UI 7 при помощи данного способа, отмечают улучшенную анимацию и более плавную работу пользовательского интерфейса, а также делятся возможностями функции Now Bar.

Источник фото: Reddit

Конечно, среда удалённой тестовой лаборатории (Remote Test Lab) вряд ли может позволить полноценно оценить все преимущества One UI 7, но хотя бы даёт представление о возможностях обновления, а также указывает на его доступность не только для топовых моделей, но и для бюджетных устройств, таких как Galaxy A15.

Кроме того, это может быть намёком на то, что вскоре одна из предстоящих бета-версий One UI 7 выйдет и для более доступных мобильных устройств, хотя полностью полагаться на данное предположение не стоит.