Ожидаемый владельцами мобильных смартфонов Samsung релиз стабильной версии One UI 7, судя по недавней утечке, вновь задерживается, но некоторые пользователи уже смогли изучить некоторые возможности обновления — в частности, на платформе Reddit появилось несколько сообщений о том, что через программу Remote Test Lab можно оценить работу One UI 7 на смартфоне Galaxy A15, пишет издание GSMArena.
Источник фото: GSMArena
Пользователи, которым удалось оценить One UI 7 при помощи данного способа, отмечают улучшенную анимацию и более плавную работу пользовательского интерфейса, а также делятся возможностями функции Now Bar.
Источник фото: Reddit
Конечно, среда удалённой тестовой лаборатории (Remote Test Lab) вряд ли может позволить полноценно оценить все преимущества One UI 7, но хотя бы даёт представление о возможностях обновления, а также указывает на его доступность не только для топовых моделей, но и для бюджетных устройств, таких как Galaxy A15.
Кроме того, это может быть намёком на то, что вскоре одна из предстоящих бета-версий One UI 7 выйдет и для более доступных мобильных устройств, хотя полностью полагаться на данное предположение не стоит.