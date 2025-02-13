Пользователи жалуются на проблемы после обновления.

Компания Motorola нарушила свою практику поддержки пользователей, выраженную в нечастом выпуске обновлений для смартфонов, приступив некоторое время назад к развёртыванию Android 15 для ряда своих моделей, но апдейт принёс не только улучшения, но и проблемы для некоторых пользователей, пишет издание NotebookCheck.

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Сообщается, что наиболее часто после обновления пользователи жалуются на многократные сбои фирменного лаунчера Moto, что фактически приводит к неработоспособности смартфона. В числе пострадавших замечены обладатели таких моделей, как Motorola Edge 50 Fusion и Motorola Edge 50 Neo, причём не помогает ни очистка кэша, ни загрузка устройства в безопасном режиме. В ряде случаев также наблюдаются проблемы с кастомным лаунчером.

Отмечается, что Motorola, судя по всему, уже знает о проблемах и приступила к выпуску апдейтов, предназначенных для устранения багов, но с исправлениями приходят и новые неполадки — в частности, один из пользователей сообщил о восстановлении работоспособности Motorola ThinkPhone 25, но появлении сбоев на Razr+ 2023.

К настоящему моменту производитель не давал каких-либо комментариев относительно обнаруженных проблем, поэтому пользователям рекомендуется не торопиться с обновлением до Android 15, пока компания не устранит имеющиеся баги.