Апдейт устраняет баг с Auto HDR.

Компания Microsoft выпускает очередное обновление для Windows 11, которое снимает ранее наложенную блокировку, препятствующую обновлению до версии 24H2, пишет издание Windows Latest.

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Сообщается, что обязательный апдейт безопасности KB5051987 исправляет баг с функцией Auto HDR в Windows 11 24H2, позволяющей преобразовывать SDR-графику в контент с расширенным динамическим диапазоном, который приводил к тому, что в ряде игр цвета отображались неверно, а некоторые приложения и вовсе завершались с ошибкой.

Данная неполадка, обнаруженная несколько месяцев назад, заставила Microsoft прибегнуть к крайним мерам, заблокировав обновление Windows 11 до новейшей версии 24H2, пока проблема не будет решена. Интересно, что чуть ранее софтверный гигант уже выпускал апдейт, который устранял баг с Auto HDR, но он был необязательным и, помимо исправления, приносил ряд других проблем, поэтому далеко не все пользователи его устанавливали.

Отмечается, что защитная блокировка будет снята в течение ближайших 48 часов, поэтому пользователям, рассчитывающим обновить Windows 11, рекомендуется проверять доступность обновлений.

К сожалению, апдейт не устраняет ряд других проблем в Windows 11, в частности баг с Dirac Audio, приводящий к неработоспособности некоторых источников звука, таких как Bluetooth-наушники и колонки.