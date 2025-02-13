Видеобуфером аналогичного объёма обладает GeForce RTX 5090.

В начале текущего года AMD немного рассказала о своей новой линейке игровых видеокарт Radeon RX 9000 на базе архитектуры RDNA 4. В настоящее время известно, что топовая модель, Radeon RX 9070 XT, будет оснащаться 16 ГБ видеопамяти, но свежая утечка, опубликованная на сайте Chiphell, говорит о том, что компания разрабатывает ещё одну модель с видеобуфером вдвое большего объёма, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Cowcotland

Утверждается, что в текущем году AMD планирует выпустить модель с архитектурой RDNA 4, снабжённую 32 ГБ видеопамяти. Учитывая, что флагманский видеоадаптер Nvidia, GeForce RTX 5090, оснащён видеобуфером аналогичного объёма, модель от AMD может выйти в качестве противовеса.

Конечно, по быстродействию игровая видеокарта AMD вряд ли обгонит более мощную GeForce RTX 5090, но 32 ГБ видеопамяти могут дать дополнительное преимущество над моделями с 16 ГБ при высоких разрешениях, тем более, что требования к объёму видеобуфера с каждым годом растут.

Ожидается, что новинка получит графический процессор Navi 48 и 256/512-битную шину памяти. Также существует вероятность, что новая модель будет предназначена не для игрового сегмента, а для центров обработки данных.