Недавний запуск новой серии флагманских смартфонов Galaxy S25, как ожидалось, должен был дать старт развёртыванию стабильной версии One UI 7, но этого не произошло, а утечка, появившаяся несколько дней назад, и вовсе говорит о том, что до данного события пройдёт ещё некоторое время, так как в ближайшие дни запланирован релиз очередной бета-версии One UI 7, а вовсе не стабильного варианта.
Источник фото: How-To Geek
Несмотря на сложившуюся ситуацию, журналисты издания GSMArena заранее подготовили список мобильных устройств Samsung, которые должны получить One UI 7. Вот как он выглядит:
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+ 5G
- Galaxy S22 5G
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+ 5G
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy Z Fold3
- Galaxy Z Flip3
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A16
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A15
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A14
- Galaxy A06
- Galaxy A05s
- Galaxy A05
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M53
- Galaxy M35
- Galaxy M34
- Galaxy M33
- Galaxy M15
- Galaxy M05
- Galaxy M14 5G
- Galaxy M14
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F23
- Galaxy F15
- Galaxy F14 5G
Отмечается, что данный перечень не является официальным и может быть неполным, поэтому для полноты картины стоит дождаться официальных данных от производителя.
В более ранних утечках говорилось, что первыми обновление получат обладатели флагманских смартфонов, включая серию Galaxy S24, после чего список будет постепенно расширяться.
К сожалению, к настоящему времени Samsung не предоставляет информации о том, когда именно выйдет стабильная версия One UI 7, поэтому пользователям не остаётся ничего иного, как ждать.