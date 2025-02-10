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Опубликован неофициальный список мобильных устройств Samsung, которые получат One UI 7
В перечень входит несколько десятков моделей.

Недавний запуск новой серии флагманских смартфонов Galaxy S25, как ожидалось, должен был дать старт развёртыванию стабильной версии One UI 7, но этого не произошло, а утечка, появившаяся несколько дней назад, и вовсе говорит о том, что до данного события пройдёт ещё некоторое время, так как в ближайшие дни запланирован релиз очередной бета-версии One UI 7, а вовсе не стабильного варианта.

Источник фото: How-To Geek

Несмотря на сложившуюся ситуацию, журналисты издания GSMArena заранее подготовили список мобильных устройств Samsung, которые должны получить One UI 7. Вот как он выглядит:

  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S22+ 5G
  • Galaxy S22 5G
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy S21 Ultra
  • Galaxy S21+ 5G
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21 5G
  • Galaxy S21
  • Galaxy Z Fold6
  • Galaxy Z Flip6
  • Galaxy Z Fold5
  • Galaxy Z Flip5
  • Galaxy Z Fold4
  • Galaxy Z Flip4
  • Galaxy Z Fold3
  • Galaxy Z Flip3
  • Galaxy A73
  • Galaxy A72
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53 5G
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33 5G
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A23
  • Galaxy A16 5G
  • Galaxy A16
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy A15
  • Galaxy A14 5G
  • Galaxy A14
  • Galaxy A06
  • Galaxy A05s
  • Galaxy A05
  • Galaxy M55
  • Galaxy M54
  • Galaxy M53
  • Galaxy M35
  • Galaxy M34
  • Galaxy M33
  • Galaxy M15
  • Galaxy M05
  • Galaxy M14 5G
  • Galaxy M14
  • Galaxy F55
  • Galaxy F54
  • Galaxy F34
  • Galaxy F23
  • Galaxy F15
  • Galaxy F14 5G

Отмечается, что данный перечень не является официальным и может быть неполным, поэтому для полноты картины стоит дождаться официальных данных от производителя.

В более ранних утечках говорилось, что первыми обновление получат обладатели флагманских смартфонов, включая серию Galaxy S24, после чего список будет постепенно расширяться.

К сожалению, к настоящему времени Samsung не предоставляет информации о том, когда именно выйдет стабильная версия One UI 7, поэтому пользователям не остаётся ничего иного, как ждать.

#samsung #one ui 7
Источник: gsmarena.com
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