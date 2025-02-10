В перечень входит несколько десятков моделей.

Недавний запуск новой серии флагманских смартфонов Galaxy S25, как ожидалось, должен был дать старт развёртыванию стабильной версии One UI 7, но этого не произошло, а утечка, появившаяся несколько дней назад, и вовсе говорит о том, что до данного события пройдёт ещё некоторое время, так как в ближайшие дни запланирован релиз очередной бета-версии One UI 7, а вовсе не стабильного варианта.

Источник фото: How-To Geek

Несмотря на сложившуюся ситуацию, журналисты издания GSMArena заранее подготовили список мобильных устройств Samsung, которые должны получить One UI 7. Вот как он выглядит:

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 5G

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21+

Galaxy S21 5G

Galaxy S21

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53 5G

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33 5G

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A15

Galaxy A14 5G

Galaxy A14

Galaxy A06

Galaxy A05s

Galaxy A05

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy M05

Galaxy M14 5G

Galaxy M14

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F23

Galaxy F15

Galaxy F14 5G

Отмечается, что данный перечень не является официальным и может быть неполным, поэтому для полноты картины стоит дождаться официальных данных от производителя.

В более ранних утечках говорилось, что первыми обновление получат обладатели флагманских смартфонов, включая серию Galaxy S24, после чего список будет постепенно расширяться.

К сожалению, к настоящему времени Samsung не предоставляет информации о том, когда именно выйдет стабильная версия One UI 7, поэтому пользователям не остаётся ничего иного, как ждать.