Релиз стабильного варианта One UI 7 может предварять выход бета-версии.

На мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung официально представила свою новую линейку смартфонов Galaxy S25, которые поставляются с новейшей оболочкой One UI 7.0. Ранее предполагалось, что сразу после анонса новой серии обновление станет доступным и для обладателей других моделей Samsung, но этого, судя по всему, не произойдёт, о чём свидетельствует сообщение информатора Ice Universe, пишет издание Neowin.

Источник фото: Gizmochina

Информатор опубликовал скриншот, судя по всему демонстрирующий ответ одного из бета-тестеров One UI 7, в котором говорится о том, что до выхода стабильного варианта обновления ожидается релиз ещё одной бета-версии, исправляющей баг с неверной цветовой температурой дисплея.

Если информация подтвердится, то запуск стабильной One UI 7 состоится только после выхода One UI 7 Beta 4. Ожидается, что первыми на обновление смогут рассчитывать обладатели смартфонов серии Galaxy S24, после чего список устройств будет постепенно дополняться новыми моделями.

Ранее говорилось, что Samsung делает особый упор на исправлении ошибок и багов, обнаруженных в One UI 7, чтобы предоставить пользователям уже готовый продукт, лишённый проблем. С учётом того, что One UI 7 является крупным обновлением с большим количеством визуальных и технических улучшений, задержка выпуска его стабильной версии выглядит вполне обоснованной, хотя у некоторых пользователей, ожидающих запуска с лета или осени прошлого года, это и может вызвать недовольство.