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Предполагаемый AMD Ryzen 9 11950X может получить 24 ядра Zen 6
Дебют новинки должен состояться в 2026 году.

Последние несколько лет компания AMD сохраняла неизменное количество ядер для своих настольных процессоров, но всё может измениться в следующем году, о чём сообщает информатор Moore's Law is Dead, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: PCGamesN

Утверждается, что предстоящие процессоры AMD, основанные на архитектуре Zen 6, будут объединены под единым именем Medusa — настольные модели будут относиться к Medusa Ridge, наследники Strix Halo станут частью Medusa Halo, а стандартные мобильные процессоры для ноутбуков будут объединены под названием Medusa Point/Medusa Ridge.

По данным информатора, все три линейки процессоров будут оснащаться одним и тем же 12-ядерным CCD, то есть общее количество ядер для флагманской модели нового поколения, которой, как предполагается, станет Ryzen 9 11950X, повысится с привычных 16 до 24 штук в составе двух CCD.

Ожидается, что для производства новых процессоров AMD, которые должны дебютировать в 2026 году, будет использоваться как передовой узел TSMC N2, так и 3-нм технологический процесс. В более ранних утечках говорилось о наличии у новых моделей интегрированной графики на базе архитектуры UDNA и 3D V-Cache для процессоров Medusa Point.

С учётом того, что Intel, по слухам, также собирается заметно повысить количество ядер в своих будущих настольных процессорах, следующий год, судя по всему, принесёт не только качественные, но и количественные улучшения для CPU.

#zen 6 #amd ryzen 9 11950x
Источник: notebookcheck.net
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