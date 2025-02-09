Запуск новых моделей ожидается в следующем году.

Настольные процессоры Intel Nova Lake могут получить значительную прибавку к количеству ядер — об этом рассказал информатор Jaykihn, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

По данным информатора, общее число ядер в настольных процессорах Intel Nova Lake-S в общей сложности может составить 52 штуки, 16 из которых будут производительными ядрами Coyote Cove (P), 32 представлять собой эффективные ядра Arctic Wolf (E), а 4 относиться к классу эффективных ядер с низким энергопотреблением Arctic Wolf (LPe).

В мобильном сегменте, как утверждается, ситуация будет следующей — процессоры Nova Lake-HX получат до 28 ядер, а Nova Lake-H будут иметь до 16 ядер.

Ожидается, что процессоры Intel Nova Lake будут относиться к серии Core Ultra 400 и дебютируют в следующем году, тогда как модели Arrow Lake Refresh будут представлять линейку Core Ultra 300, о которой в настоящее время данные достаточно противоречивы — если ранее говорилось, что Intel может удвоить количество эффективных ядер для моделей Arrow Lake Refresh, что увеличит общее число ядер до 40, свежая утечка сообщает лишь об обновлении блока NPU.

Конечно, официальной информации от производителя ещё не поступало, поэтому в будущем потребители могут ожидать изменения.