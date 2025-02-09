Разработчик обновил свою программу.

Несколько дней назад разработчик утилиты Flyby11, позволяющей обходить проверку системных ограничений, требуемых для установки Windows 11, сообщил о том, что Microsoft Defender помечает новую версию программы в качестве вредоносной, блокируя её запуск, а сегодня стало известно, что свежая версия приложения не подвержена данной проблеме, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Как сообщает разработчик, утилита Flyby11 версии 1.2 не помечается Microsoft Defender как потенциально нежелательное приложение, поэтому проблем с её установкой и использованием быть не должно.

При этом отмечается, что версия 1.1 классифицируется Microsoft Defender в качестве HackTool, то есть приложения, относящегося к семейству хакерских инструментов, используемых для взлома, хотя автор утилиты утверждает, что в отправленных Microsoft файлах никаких угроз сотрудникам софтверного гиганта обнаружить не удалось.

Разработчик программы сообщает, что находится на связи с представителями Microsoft, но далее шаблонных ответов дело не зашло. Как отмечает автор приложения, к настоящему времени около 500 тысяч пользователей применяли Flyby11 для обновления до Windows 11, поэтому утилиту вряд ли можно назвать малопопулярной и незначительной.