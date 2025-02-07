Новинка продемонстрировала высокие показатели.

Десктопная видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 продемонстрировала небольшой прирост реальной производительности по сравнению с предшественницей, установив антирекорд за последние несколько лет, тогда как мобильный вариант RTX 5080, как показывают тесты, опубликованные изданием NotebookCheck, радует гораздо больше.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

В бенчмарке 3DMark Time Spy мобильная видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 получила 21 948 баллов, что на 24 % больше по сравнению с показателем мобильной GeForce RTX 4080 и весьма близко к GeForce RTX 4090.

По имеющимся данным, мобильная GeForce RTX 5080 обладает 7680 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR7, тогда как её предшественница, RTX 4080, имеет 7424 ядра CUDA и более медленную память GDDR6X с меньшим объёмом, составляющим 12 ГБ.

Конечно, тестирование в бенчмарке может не отражать показателей в играх, поэтому следует дождаться более подробных тестов.