Результаты новой модели не впечатляют.

Текущий год начался для Nvidia не слишком удачно — в ИИ-секторе успехи китайской компании DeepSeek рекордно обвалили стоимость американского гиганта, а в сфере игровых продуктов геймеры оказались раздосадованными низким приростом производительности флагмана новой линейки, GeForce RTX 5090, в играх без использования DLSS 4 при заметном увеличении стоимости. С GeForce RTX 5080 дела у Nvidia обстоят не лучше, что показывают результаты тестов от igor'sLAB, пишет издание Neowin.

Источник фото: Nvidia

Как следует из опубликованного графика, по сравнению с моделью предшествующего поколения, GeForce RTX 4080 Super, преимущество GeForce RTX 5080 в разрешении 1440p в 11 играх составляет всего 8.3 %, и это при большем на 4.3 % энергопотреблении, достигающем 289.7 Вт. Это означает, что разница между новинкой и RTX 4080 будет в пределах 12-15 %.

Источник фото: Neowin/igor'sLAB

Данные издания TechPowerUp наглядно показывают, что GeForce RTX 5080 обладает самым низким приростом быстродействия по сравнению с предшественницами за последние несколько лет:

980 -> 1080 = 51%

1080 -> 2080 = 39%

2080 -> 3080 = 63%

3080 -> 4080 = 49%

На фоне конкурентов GeForce RTX 5080 также демонстрирует не слишком впечатляющие результаты — если превосходство новой модели над Radeon RX 7900 XT составляет 27 %, то над RX 7900 XTX – всего 8 %.

Конечно, линейка игровых видеокарт GeForce RTX 50 поддерживает новейшие технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation, которые заметно повышают показатели fps в играх, но реальная производительность новинок оставляет желать лучшего.