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Британский магазин сообщил о недоступности RTX 5090 и RTX 5080 в течение нескольких недель
Это обусловлено ограниченными запасами и высоким спросом.

Ситуация с доступностью недавно поступивших в продажу видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5080 продолжает оставаться весьма напряжённой — помимо обычных перекупщиков к делу подключились специалисты, распространившие специального бота, при помощи которого, как сообщалось ранее, запасы новинок в Европе быстро подошли к концу. В Великобритании дела идут не лучше, поэтому потенциальным покупателям придётся запастись терпением, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Nvidia

Сообщается, что британский ритейлер Overclockers UK заявил о том, что к настоящему времени запасы GeForce RTX 5090 и RTX 5080 на его складах исчерпаны, а новые поставки ожидаются спустя несколько недель — для RTX 5080 время ожидания может составить от двух до шести недель, а период возобновления продаж RTX 5090 варьируется от трёх до шестнадцати недель.

Основными причинами данной ситуации магазин называет ограниченные запасы и высокой спрос на модели серии GeForce RTX 50.

В настоящее время в сети Интернет можно встретить объявления от перекупщиков, которые готовы продать GeForce RTX 5090 или RTX 5080 по ценам, превышающим рекомендованные в несколько раз, что явно не устраивает большинство потенциальных покупателей, которым не остаётся ничего иного, как ждать, надеясь на возобновление продаж в магазинах по вменяемым ценам.

#nvidia #geforce rtx 5090 #geforce rtx 5080
Источник: notebookcheck.net
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