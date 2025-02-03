Новинка предлагает отличное соотношение цены и возможностей.

Компания Viewsonic выпустила один из самых недорогих 24-дюймовых игровых мониторов с разрешением Full HD и высокой частотой обновления, доступных на рынке, пишет издание Gizmochina.

Геймерский монитор Viewsonic VA24G25 обладает IPS-панелью с диагональю 23.8 дюйма, разрешением Full HD (1920x1080 точек), соотношением сторон 16:9, яркостью 400 нит, коэффициентом статической контрастности 1500:1 и 8-битной глубиной цвета (6 бит+FRC).

Новинка характеризуется частотой обновления 144 Гц в игровом режиме при собственной частоте 120 Гц, а также временем отклика GtG 4 мс и MPRT 1 мс, что минимизирует размытие изображения и возникновение ореолов в динамичных сценах. Дополнительно монитор поддерживает технологию FreeSync для устранения визуальных артефактов и обеспечения плавного игрового процесса.

В целях снижения нагрузки на глаза устройство обладает технологией ViewSonic Eye ProTech+, предусматривающей встроенный фильтр синего цвета, и подсветкой без мерцания.

Источник фото: Gizmochina

Для подключения монитора можно использовать разъём VGA, ограниченный частотой обновления 75 Гц, и HDMI 1.4 с поддержкой максимального показателя 144 Гц. Новинка обладает регулируемой подставкой и креплением VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Стоимость игрового монитора Viewsonic VA24G25 на китайских площадках составляет 399 юаней (55 долларов США).