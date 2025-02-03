Также игроки отдали предпочтение разрешению Full HD и видеокартам с 8 ГБ памяти.

В начале февраля популярная игровая платформа Steam подготовила очередной отчёт за январь текущего года, раскрывающий характеристики наиболее популярных в геймерской среде комплектующих.

Источник фото: Nvidia

В разделе видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060 прочно удерживает свои позиции уже который месяц — в январе модель хоть и потеряла 0.82 %, доли в 5.2 % ей вполне хватило для того, чтобы оставить за собой первую строчку. Второе место по популярности с показателем 4.61 % заняла мобильная GeForce RTX 4060, а третье — десктопная GeForce RTX 4060 (4.6 %).

Наибольшее предпочтение в январе геймеры отдали моделям видеокарт с 8 ГБ видеопамяти — на их долю пришлось 35.76 %, что на 0.85 % больше по сравнению с декабрём. Второе место по популярности заняли видеоадаптеры с 12 ГБ (19.33 %), а на третьей позиции — модели с 6 ГБ (11.83 %).

Среди процессоров наиболее популярными остаются 6-ядерные модели, занявшие долю 31.3 %, на второй строчке расположились CPU, оснащённые 8 ядрами (22.42 %), а на третьей — модели с 4 ядрами (16.53 %). Лидером в разделе «Процессоры» продолжает оставаться Intel с долей 62.64 %, тогда как AMD имеет в своём активе 37.36 %.

Системы с 16 ГБ оперативной памяти в январе использовались 44.72 % геймеров, а ПК и ноутбуки с 32 ГБ оказались на второй позиции с результатом 33.21 %. На третьей строчке очутились устройства, у которых в наличии всего 8 ГБ ОЗУ (9.55 %).

Наиболее популярным среди геймеров остаётся разрешение Full HD (1920x1080 точек) — его использовали 56.03 % игроков Steam, тогда как 20.06 % пользователей отдали предпочтение Quad HD (2560x1440 точек) — на их долю пришлось 20.06 %.