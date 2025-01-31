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Раскрыты цветовые варианты и конфигурация памяти Xiaomi 15 Ultra
Глобальный запуск новинки ожидается в марте.

До глобального запуска смартфона Xiaomi 15 Ultra осталось ещё несколько недель, что не помешало информатору Sudhanshu Ambhore в содружестве с изданием 91mobiles опубликовать свежие данные о характеристиках новинки, пишет издание Gizmochina.

Рендер Xiaomi 15 Ultra. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Xiaomi 15 Ultra будет доступен в следующих цветовых оформлениях — чёрном, белом и серебристом. Также говорится о доступности конфигурации ОЗУ и накопителя 16 ГБ+512 ГБ. Конечно, по аналогии с моделью предшествующего поколения должны быть доступны и другие версии.

В более ранних утечках говорилось, что новинка получит высокопроизводительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite и аккумуляторную батарею ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 и 50 Вт соответственно.

Дизайн задней панели устройства получит изменения по сравнению с предшественником — модули камер займут совершенно другие места, а логотип «Leica» разместится в левом верхнем углу.

Конфигурация камер на задней панели, как предполагается, будет следующей — к основной камере с однодюймовым 50-Мп датчиком Sony Lytia LYT-900 присоединится 50-Мп телеобъектив, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и 200-Мп перископический телеобъектив.

В Китае запуск Xiaomi 15 Ultra состоится в следующем месяце, тогда как глобальный дебют новинки ожидается в рамках выставки MWC Barcelona в начале марта текущего года.

#xiaomi 15 ultra
Источник: gizmochina.com
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