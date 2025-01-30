Также апдейт повышает производительность в ряде игр.

Компания Intel выпустила новые графические драйверы версий 32.0.101.6557 и 32.0.101.6262, добавляющие поддержку для новых игр и повышающие производительность дискретных и встроенных GPU, пишет издание Neowin.

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Новые драйверы открывают доступ к играм Kingdom Come: Deliverance II, Sid Meier's Civilization VII и Marvel's Spider-Man 2 для владельцев дискретных видеокарт Intel Arc линеек A и B, а также графических процессоров, интегрированных в процессоры Intel Core Ultra.

Обновление также повышает производительность видеокарт Intel Arc серии B по сравнению с предыдущей версией 32.0.101.6259. В игре F1 24 (DX12) улучшение составляет 15,1% при разрешении 1080p с высокими настройками графики и 12,1% при 1440p с высокими настройками.

Кроме того, новые драйверы увеличивают быстродействие встроенных в Intel Core Ultra графических процессоров Intel Arc. В игре F1 24 (DX12) скорость повышается на 12,3% при разрешении 1080p и средних настройках, а в Sid Meier's Civilization VII (DX12) — на 7,7% при разрешении 1080p и средних настройках.

Также была исправлена проблема с неверным отображением количества ядер Xe для некоторых видеокарт Intel Arc серии B.

Новые графические драйверы доступны для загрузки на официальном сайте Intel. Полный список улучшений и известных проблем можно изучить в следующем документе.