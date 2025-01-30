В настоящее время данная функция тестируется в США.

Недавнее обновление iOS 18.3 добавляет предварительную поддержку системы спутниковой связи Starlink для клиентов провайдера T-Mobile в США — об этом пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что сервис, запущенный в тестовом режиме, позволяет отправлять и принимать сообщения, а также связываться со службами экстренной помощи и передавать данные о своём местоположении в зонах в которых отсутствует покрытие сотовой связи, благодаря системе спутниковой связи Starlink. Новая функция доступна для абонентов оператора T-Mobile в США, обладающих смартфонами iPhone 14 или новее с установленным обновлением iOS 18.3.

Отмечается, что ранее владельцы iPhone в США были ограничены лишь возможностью вызова экстренных служб через спутниковую связь Globalstar, тогда как технология Starlink Direct to Cell заметно расширяет набор функций, а также функционирует в автоматическом режиме.

В настоящее время услуга работает в тестовом режиме и предоставляется на бесплатной основе, а цены будут объявлены перед полноценным запуском, который ожидается в конце текущего года. В будущем список возможностей должен быть расширен поддержкой передачи данных и голосовых звонков при помощи спутниковой системы.

Кроме того, T-Mobile совместно со SpaceX и другими партнёрами планирует расширить список стран, в которых будут доступны услуги спутниковой связи через Starlink.