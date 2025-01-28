Новинка обладает высокими характеристиками при низкой цене.

Компания KTC выпускает свой новый игровой монитор H25T7-2 с высокой частотой обновления и весьма низкой ценой, пишет издание Gizmochina.

Геймерский монитор KTC H25T7-2 обладает 24.5-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением Full HD, частотой обновления 200 Гц и временем отклика 1 мс, обеспечивая плавную картинку без размытия и ореолов даже в самых динамичных игровых сценах. Новинка имеет поддержку технологий AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, что позволяет устранить разрывы изображения и визуальные артефакты.

Модель соответствует стандарту HDR400, обеспечивая улучшенную контрастность и яркость, и характеризуется охватом 99% цветового пространства sRGB и 90 % DCI-P3. В целях снижения нагрузки на глаза монитор снабжается встроенным фильтром синего цвета, что повышает комфорт в процессе долгих игровых сессий.

Кроме того, новинка поддерживает технологии, обеспечивающие снижение степени размытости изображения и оптимизацию времени отклика на основе частоты кадров в игре для плавной картинки. Также имеется встроенная функция, осветляющая затенённые области, что даёт преимущество геймеру в тёмных сценах.

Источник фото: Gizmochina

Для подключения устройства используются порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Также новинка имеет 3.5-мм аудиоразъём и пятипозиционный джойстик для удобства навигации в меню. Модель снабжается эргономичной подставкой, позволяющей изменять положение монитора при необходимости.

Стоимость игрового монитора KTC H25T7-2 в китайской рознице составляет всего 499 юаней (69 долларов США).