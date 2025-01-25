Новинка обладает высокими характеристиками.

Анонсированные в начале января текущего года игровые видеокарты нового поколения Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5080 начали постепенно раскрывать свои ценники, а OEM-производители приступили к оснащению новыми моделями своих готовых ПК — в частности, на выставке CES 2025 компания MSI представила свой MEG VISION X AI Phantom, а сейчас новинка появляется в продаже в китайской рознице, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Игровой ПК MSI MEG VISION X AI Phantom оснащается видеокартой Nvidia GeForce RTX 5080, процессором Intel Core Ultra 9 285K, 48 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем объёмом 2 ТБ, оснащённым интерфейсом PCIe 5.0.

На передней панели устройства располагается встроенный 13-дюймовый сенсорный дисплей, который можно использовать в качестве дополнительного, а также для настройки параметров системы при помощи виджетов.

Новинка имеет производительную систему охлаждения Silent Storm Cooling AI от MSI со специальной воздушной камерой, мощными вентиляторами и радиаторами Glacier Armor, которые, по словам производителя, снижают температуру компонентов на 25 %. Помимо всего прочего, система обеспечивает мониторинг температуры SSD для более эффективного отвода тепла и управляется при помощи технологий искусственного интеллекта

Кроме того, ПК оснащается встроенными динамиками и микрофоном и поддерживает стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7 со скоростью передачи данных до 5.8 Гбит/c, а также имеет встроенные функции ИИ для автоматической регулировки параметров на основе шаблонов.

Стоимость игрового ПК MSI MEG VISION X AI Phantom в Китае составляет 29 999 юаней (4 141 доллар США).