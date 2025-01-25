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Реальная фотография Xiaomi 15 Ultra показала изменения в дизайне смартфона
Модуль камеры новинки получил несколько иной вид.

До официального запуска Xiaomi 15 Ultra осталось совсем немного времени, и новинка уже успела появиться на реальной фотографии, раскрыв свой внешний вид, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

На фотографии, опубликованной информатором Kartikey Singh, смартфон Xiaomi 15 Ultra предстаёт с изменённым дизайном камеры на задней панели — хотя круглая форма модуля осталась без изменений, он получил акцент в виде красного обрамления, а объективы камер, светодиодная вспышка и логотип Leica изменили своё расположение по сравнению с моделью предшествующего поколения, Xiaomi 14 Ultra.

Как видно на изображении, новинка получит отделку из «веганской кожи». Также ожидаются керамическая и стеклянная версии задней панели.

В более ранних утечках говорилось, что модель обзаведётся микроизогнутой 6.73-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.0 ёмкостью до 1 ТБ.

Согласно данным от информаторов, на задней панели новинки расположится 50-Мп основная камера с датчиком Sony LYT-900 и оптической стабилизацией изображения, дополненная 50-Мп сверхширокоугольным модулем Samsung JN5, 50-Мп телеобъективом с сенсором Sony IMX858 и 200-Мп перископическим телеобъективом с датчиком Samsung HP9 и 100-кратным гибридным зумом на базе искусственного интеллекта.

Питать устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 и 50 Вт соответственно. Кроме того, новинке приписывается наличие ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран, и предустановленной HyperOS 2 на базе Android 15.

Китайский и глобальный запуск Xiaomi 15 Ultra ожидается в следующем месяце.

#xiaomi 15 ultra
Источник: gizmochina.com
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