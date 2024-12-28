На первый взгляд, цена видеокарты выше по сравнению с RTX 4080.

В ожидании предстоящего анонса игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 многие геймеры задаются вопросом, каковы будут ценники новинок на старте продаж, и информатор Vex на платформе YouTube частично даёт ответ, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: KitGuru

Информатор делится скриншотом, который раскрывает рекомендованную цену одной из моделей GeForce RTX 5080 в Австралии — согласно опубликованному изображению, она составит 2799 австралийских долларов, что эквивалентно 1740 долларам США.

Источник фото: NotebookCheck/Vex/YouTube

На первый взгляд ценник выглядит заметно подросшим по сравнению с рекомендованной стоимостью GeForce RTX 4080, на старте продаж составляющей 1199 долларов США, но в данном случае необходимо учесть несколько нюансов — прежде всего, GeForce RTX 5080, указанная на скриншоте, представляет собой разогнанную модель от стороннего производителя, компании ASUS, что подразумевает более высокий ценник.

Кроме того, цены в Австралии на видеокарты Nvidia отличаются от мировых, и не в лучшую сторону — как отмечает источник, стартовая стоимость GeForce RTX 4080 в австралийской рознице составила 2219 австралийских долларов, что эквивалентно 1380 долларам США и значительно выше MSRP видеоадаптера в американской рознице.

В более ранних утечках также говорилось о повышении цен на модели серии GeForce RTX 50, но в настоящее время информации ещё недостаточно, чтобы составить полную картину о стоимости новинок.