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Раскрыты европейские цены и характеристики POCO X7 и POCO X7 Pro
Новинки будут представлены 9 января.

Уже через несколько дней бренд POCO пополнится двумя новыми моделями, POCO X7 и POCO X7 Pro, данными о европейских ценниках и характеристиках которых поделился информатор Sudhanshu Ambhore, пишет издание Gizmochina.

Сообщается, что стоимость версии POCO X7 5G с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составит 299 евро, а цена варианта 12 ГБ+512 ГБ будет достигать 349 евро, тогда как POCO X7 Pro 5G в конфигурациях 8 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ будет стоить 369, 399 и 429 евро соответственно.

POCO X7

Утверждается, что смартфон POCO X7 5G обзаведётся изогнутым 6.67-дюймовым AMOLED-экраном, прикрытым защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, с разрешением 1.5K (2712x1220 точек), частотой обновления 120 Гц, сертификатами HDR10+ и TÜV Rheinland, чипсетом MediaTek Dimensity 7300 Ultra, оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2, 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, дополненной 8-Мп сверхширокоугольным объективом и 2-Мп макродатчиком на задней панели, и 20-Мп селфи-камерой.

Автономную работу новинки будет поддерживать аккумуляторная батарея ёмкостью 5110 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Устройство будет поставляться с предустановленной HyperOS на базе Android 14 и иметь пылевлагозащищённый корпус, соответствующий IP68.

POCO X7 Pro

Источник фото: Gizmochina

Модели POCO X7 Pro 5G приписывается наличие 6.67-дюймовой AMOLED-панели с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, разрешением 1.5K (2712x1220 точек), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, чипсета MediaTek Dimensity 8400 Ultra, оперативной памяти LPDDR5X и хранилища UFS 4.0, 50-Мп основного модуля Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения и 8-Мп сверхширокоугольного объектива, а также 20-Мп селфи-камеры.

Глобальная версия новинки должна обзавестись аккумулятором на 6000 мА·ч, тогда как вариант для Индии получит батарею ёмкостью 6500 мА·ч. Обеспечивать восполнение заряда будет быстрая зарядка мощностью 90 Вт. Устройство будет поставляться с HyperOS 2.0 на основе Android 15 и получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

Производитель подтвердил, что глобальный запуск серии POCO X7 состоится 9 января текущего года.

#poco x7 #poco x7 pro
Источник: gizmochina.com
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