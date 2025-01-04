Также от новинки ожидают ряд других улучшений.

Несколько месяцев назад компания Huawei представила первый в мире смартфон с тройным складыванием Mate XT и, как сообщает информатор Fixed Focus Digital, уже работает над его преемником, который получит ряд улучшений, пишет издание Gizmochina.

Huawei Mate XT. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что Huawei Mate XT следующего поколения получит чипсет Kirin 9020 с улучшенной многоядерной производительностью благодаря поддержке гиперпоточности, обеспечивающей наличие двенадцати логических ядер.

Отмечается, что в настоящее время производство чипа Kirin 9020, который используется в серии Mate 70, сдерживается в связи с санкциями со стороны США и отсутствием передового оборудования EUV-литографии, что заставляет Huawei полагаться на 7-нм техпроцесс от SMIC.

Ожидается, что при создании своего нового продукта Huawei сохранит дизайн Mate XT, но улучшит долговечность устройства, что является одной из главных проблем складных моделей, а также увеличит ёмкость аккумуляторной батареи.