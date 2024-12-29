Улучшения коснутся сверхширокоугольного модуля.

Уже через несколько недель компания Samsung представит свою новую линейку смартфонов Galaxy S25, о которой к настоящему моменту известно немало, но свежие данные от информатора AssembleDebug ещё больше дополняют картину, раскрывая характеристики камеры Galaxy S25 Ultra, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra получит основную 23-мм камеру c диафрагмой f/1.7 и датчиком Samsung ISOCELL HP2 размером 1/1.3 дюйма с разрешением 200 Мп и размером пикселя 0.6-2.4 мкм, сверхширокоугольный модуль с 50-Мп сенсором Samsung ISOCELL S5KJN3 с габаритами 1/1.57 дюйма и размером отдельного пикселя 1.0 мкм, 10-Мп телеобъектив с датчиком Sony IMX754 (1/3.52 дюйма, 1.12 мкм) с диафрагмой f/2.4, эквивалентным фокусным расстоянием 67 мм и трёхкратным оптическим зумом, а также 50-Мп телеобъектив с сенсором Sony IMX854 (1/2.52 дюйма 0.7-1.4 мкм) с диафрагмой f/3.4, эквивалентным фокусным расстоянием 111 мм и пятикратным оптическим зумом.

На фронтальной стороне расположится 12-Мп селфи-камера, оснащённая датчиком Samsung ISOCELL S5K3LU с габаритами 1/3.2 дюйма и размером отдельного пикселя 1.12 мкм, с диафрагмой f/2.2 и эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм.

Если утечка действительно верна, то изменения камеры смартфона Galaxy S25 Ultra коснутся лишь сверхширокоугольного модуля, тогда как остальные камеры сохранятся от модели предшествующего поколения, Galaxy S24 Ultra.

Официальный анонс линейки Galaxy S25 ожидается 22 января следующего года, а продажи должны стартовать спустя несколько недель.