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Galaxy S25 Ultra получит новейшее защитное стекло Gorilla Armor второго поколения
Оно будет обладать большей прочностью и антибликовым покрытием.

Компания Samsung готовится представить свою новую серию смартфонов Galaxy S25, а информаторы продолжают раскрывать характеристики предстоящих новинок — свежие данные от Ice Universe проливают свет на некоторые особенности топовой модели, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Galaxy S25 Ultra, благодаря тесному сотрудничеству между Samsung и Corning, получит эксклюзивное защитное стекло Gorilla Armor второго поколения с большей прочностью и антибликовым покрытием, что позволит повысить комфорт при использовании устройства, а также обеспечит дополнительную защиту для дисплея новинки.

Модель предшествующего поколения, Galaxy S24, также имеет защитное стекло Gorilla Armor, но прошлой итерации — эксперты высоко оценили его антибликовые свойства, но некоторые пользователи спустя определённое время стали жаловаться на отслаивание покрытия, что вызвало ряд неудобств. От Gorilla Armor второго поколения ожидается устранение данного недочёта, но подтверждения этому в настоящее время нет.

В более ранних утечках говорилось, что Samsung Galaxy S25 Ultra будет отличаться от предшественника изменённым дизайном со скруглёнными углами и плоской средней рамкой, улучшенной камерой и флагманским чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite. При этом новинка сохранит аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч.

Чуть ранее стало известно, что Samsung должна представить свою новую линейку смартфонов Galaxy S25 во второй половине января, а продажи новых моделей стартуют спустя несколько недель.

#galaxy s25 ultra
Источник: gizmochina.com
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