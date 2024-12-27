Также новинка заметно обогнала чипы Snapdragon 7+ Gen 3 и Dimensity 8300 в Geekbench.

Несколько дней назад компания MediaTek представила свой новый чипсет среднего класса Dimensity 8400, и первая модель с данным чипом уже протестирована в Geekbench — смартфон Redmi Turbo 4 показал высокие результаты, достойно выступив против своих соперников, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

В базе данных Geekbench смартфон Redmi Turbo 4 указан с модельным номером 24129RT7CC, предустановленной ОС Android 15 и 16 ГБ оперативной памяти, а также чипсетом Dimensity 8400, оснащённым одним ядром с тактовой частотой 3.25 ГГц, тремя ядрами, достигающими частоты 3.0 ГГц, и четырьмя ядрами с частотой 2.1 ГГц.

В одноядерном тесте устройство получило 1642 балла, а в многоядерном — 6056 баллов. Результаты при нагрузке на одно ядро превосходят показатели SoC прошлого поколения, Dimensity 8300, примерно на 13-31 %, но при сравнении с моделями Qualcomm перевес явно не в пользу нового чипсета MediaTek, а вот в многоядерном режиме всё иначе — Dimensity 8400 без проблем обходит Snapdragon 7+ Gen 3 (на 25-35 %) и Snapdragon 8 Gen 2 (на 14-28 %), а также практически догоняет флагманский чипсет прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 3.

Результаты Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в составе Redmi K80 в Geekbench

Источник фото: Gizmochina

В более ранних утечках утверждалось, что Redmi Turbo 4 получит 6.67-дюймовую OLED-панель с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, двойную камеру на задней панели, включающую в себя 50-Мп основной датчик с оптической стабилизацией изображения и 8-Мп модуль, 20-Мп селфи-камеру, аккумуляторную батарею ёмкостью 6000 или 6550 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, стереодинамики, инфракрасный модуль и сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

Ожидается, что официальный запуск Redmi Turbo 4 состоится в январе следующего года.