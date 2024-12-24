Новая модель по ряду параметров превосходит предшествующую.

Компания MediaTek выпускает свой новый чипсет Dimensity 8400, который приходит на смену модели предшествующего поколения, Dimensity 8300, и предназначается для смартфонов среднего класса.

Как сообщает издание GSMArena, чипсет MediaTek Dimensity 8400 получает восемь больших ядер Cortex-A725 с частотой до 3.25 ГГц, что позволяет добиться увеличения многоядерной производительности на 41% при снижении пикового энергопотребления на 44%, и графический процессор Arm Mali-G720 MC7, обеспечивающий повышение быстродействия на 24%, уменьшение потребления энергии на 42% и оптимизацию задержки касания.

Также заявлено об увеличении объёмов кэша L2/L3/SLC на 100/50/25% соответственно, а также поддержке дисплеев с разрешением до WQHD+ и частотой обновления 144 Гц, оперативной памяти LPDDR5X, накопителей UFS 4.0 и стандартов беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Для расширения возможностей чипсета при использовании технологий искусственного интеллекта Dimensity 8400 оснащается MediaTek NPU 880, предлагающим повышенное на 20% быстродействие в целочисленных операциях и задачах с плавающей запятой, увеличение производительности на 33 и 21% при генерации с применением LLM и Stable Diffusion 1.5 соответственно, а также снижение энергопотребления на 18%.

Источник фото: GSMArena

Для обработки изображений SoC снабжается MediaTek Imagiq 1080 ISP, поддерживающим датчики с разрешением до 320 Мп, запись HDR-видео во всём диапазоне зума и съёмку HDR-видео с разрешением 4K, потребляя на 12% меньше энергии.

За обеспечение стабильной связи и быстрой передачи данных отвечает встроенный модем 5G-A, обеспечивающий скорость загрузки до 5.17 Гбит/c.

Ожидается, что чипсет MediaTek Dimensity 8400 будет успешно конкурировать с другими SoC среднего класса, в частности, с Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.